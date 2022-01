Capodanno: a Genova incendi cassonetti, al lavoro Vvf

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Notte di Capodanno tranquilla a Genova dove si sono registrati solo piccoli interventi dei vigili del fuoco per qualche principio d'incendio di cassonetti o sui balconi a causa di petardi. Nonostante l'ordinanza del sindaco che vietava i botti, in tutta la città non sono mancati i trasgressori: poche però le multe fatte dalla polizia municipale. Diversi gli interventi del 118 per gente ubriaca in strada ma nessuno dei soccorsi era in gravi condizioni. (ANSA).