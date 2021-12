Multato farmacista senza mascherina e senza green pass

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 DIC - "Agenti, guardate che il farmacista non ha la mascherina!" Questa la segnalazione ad una pattuglia della Polizia locale della Spezia che, in servizio appiedato, stava controllando le vie centrali dello shopping ed era nei pressi di una farmacia. Quando gli agenti sono entrati nella farmacia hanno avuto modo di constatare che effettivamente il farmacista era dietro il banca a servire clienti senza indossare la mascherina. I poliziotti, a quel punto, hanno deciso anche di controllare se fosse in regola con il green pass base necessario sui posti di lavoro; scoprendo che non lo aveva. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che anche una dipendente non lo aveva. Il professionista, in quanto privo di mascherina, di green pass e per aver fatto lavorare la dipendente senza la certificazione verde, è stato multato per 1600 euro, per la dipendente multa di 600 euro. (ANSA).