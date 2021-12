Mistero su odore di gas che si sposta nei quartieri di Genova

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - I vigili del fuoco stanno 'dando la caccia' a una nube di gas che si sta spostando per i quartieri di Genova, da Oregina fino a Quarto. A fare partire le ricerche sono state decine di telefonate di residenti che hanno avvertito un forte odore. I pompieri, insieme ai tecnici di Amga, hanno anche allertato enti e aziende per cercare di capire se l'odore possa arrivare da particolari carichi di passaggio ma al momento non risulterebbero. (ANSA).