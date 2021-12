Escono da pub e vengono picchiati e rapinati

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - Due giovani sudamericani sono stati aggrediti in via Cantore da due coetanei che li hanno rapinati.

Le due vittime hanno raccontato di avere trascorso la serata in un pub e di essere stati infastiditi dai due. Usciti dal locale, mentre tornavano in casa, sono stati afferrati alle spalle dai due e presi a calci e pugni. Gli aggressori hanno intimato ai due amici di consegnare tutto quello che avevano. Dopo essersi fatti dare i cellulari e pochi spiccioli sono fuggiti. I rapinati hanno poi avvicinato un tassista al quale hanno chiesto aiuto per poter chiamare la polizia. Le volanti hanno perlustrato la zona senza però trovare traccia dei due. (ANSA).