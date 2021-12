Anziano pirata investe pedone, rintracciato e denunciato

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - Un automobilista di 87 anni investe un ragazzo mentre attraversa sulle strisce e scappa. È successo ieri mattina, in via Posalunga. L'anziano è stato scoperto dalla polizia locale e denunciato per omissione di soccorso e fuga. Il pirata dopo l'incidente è tornato a casa e ha portato la auto in una carrozzeria di Sturla per farla riparare. Quando gli agenti si sono presentati ha detto di aver urtato un carico sporgente di un furgone e non il giovane. (ANSA).