Fiamme in appartamento, muore pensionato

(ANSA) - RAPALLO, 30 DIC - Un uomo di 70 anni è morto nell'incendio della sua abitazione a San Maurizio, località nel Comune di Rapallo. Si chiamava Ugo Besaccia ed era un'ex autotrasportatore. L'uomo viveva da solo. L'incendio si è sviluppato ieri sera. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti delle case vicine che avevano notato fumo e fiamme. A trovare il settantenne sono stati i vigili del fuoco. L'uomo è stata a lungo sottoposto a manovre di rianimazione, ma il suo cuore non ha retto. Tra i soccorritori anche un nipote della vittima. L'uomo sarebbe morto per aver respirato il fumo dell'incendio che si sarebbe sviluppato al piano terra dell'abitazione. Ancora da chiarire le cause del rogo. (ANSA).