Depositi chimici: sì con riserve per portarli a ponte Somalia

Il comitato di gestione dell'Autorità portuale di Genova ha approvato la delibera per lo spostamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani a Ponte Somalia. Il provvedimento è passato con la richiesta di approfondimenti. Due componenti si sono astenuti. Il comitato ha dato mandato al presidente dell'Adsp Paolo Emilio Signorini di formalizzare l'accordo sostitutivo per la ricollocazione a Ponte Somalia dei depositi sottolineando che resta subordinato al via libera all'adeguamento tecnico funzionale dell'area da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Serviranno quindi ancora approfondimenti. La decisione, passata con tre voti a favore (Signorini e i rappresentanti della Regione Liguria e del Comune di Savona) e due astenuti (il Comune di Genova e la Capitaneria di porto) arrivata dopo il parere sfavorevole della Commissione consultiva, ha comportato la bocciatura delle altre due istanze concorrenti a quelle di Superba e Carmagnani, presentate per lo stesso ponte Somalia da C. Steinweg-GMT e CSM, e da Silomar, Sampierdarena Olii e Saar Depositi Portuali, che sono state considerate ipotesi "improcedibili e recessive" di fronte alla rilevanza strategica dell'obiettivo di delocalizzare i depositi chimici. Il Comitato ha dato mandato agli uffici di destinare alla ricollocazione dei depositi i 30 milioni di risorse pubbliche previsti dal Programma straordinario e di "definire gli atti demaniali in accoglimento dell'istanza presentata da Superba srl" sottolinea una nota di Palazzo San Giorgio, "ribadendo la necessità della tenuta dei livelli occupazionali e dello sviluppo dei traffici". Si apre così il capitolo delle verifiche per un'ipotesi che ha già suscitato una levata di scudi sia da parte degli abitanti di Sampierdarena che delle imprese.

In Commissione consultiva dell'autorità portuale vince il no al trasferimento

Nella commissione consultiva dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale ha vinto il no al trasloco a Ponte Somalia dei depositi chimici di Superba e Carmagnani. Dopo due ore di riunione la discussione si è chiusa con 6 contrari (3 segretari della Cgil, 1 Cisl e 1 Uil e il rappresentante dei terminalisti) 3 a favore (il presidente dell'Autorità Paolo Emilio Signorini, e i rappresentanti di armatori e trasportatori) e 2 astenuti (Confindustria Genova e Spedizionieri). Ma si è trattato solo del primo round. Infatti, nonostante il parere negativo, che ha valore consultivo e non deliberante, Signorini ha deciso di portare comunque al voto del Comitato di gestione, iniziato da poco, la delibera che apre la strada alla delocalizzazione dei depositi costieri da Multedo a ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena. Confindustria Genova ha espresso due voti diversi nella commissione consultiva dell'Autorità portuale. Le tante anime non hanno permesso una posizione condivisa: il rappresentante della sezione industriale si è astenuto, in quanto la delibera non chiarirebbe in modo dettagliato le motivazioni di interesse pubblico che stanno dietro la decisione dello spostamento in quel sito, mentre la sezione terminalisti ha espresso un netto no. Una testimonianza in più di quanto la decisione sia complessa. Anche le diverse categorie sindacali hanno posizioni con sfumature diverse. Filt-Cgil, Fit- Cisl e Uiltrasporti hanno votato contro in commissione, ma il sindacato dei chimici che tutela direttamente i lavoratori di Carmagnani e Superba e non è in commissione, avrebbe forse approvato. Filtcem Cgil e Femca Cisl, infatti, avevano sottolineato in precedenza con una nota che l'unico loro no "è all'opzione zero, ossia il rischio di perdere le due aziende e quello che rappresentano per la città, per l'occupazione e lo sviluppo del territorio". Nessuna preclusione insomma. Filt, Fit e Uiltrasporti, hanno detto no perché si perderebbe occupazione nel terminal, e hanno chiesto che siano valutate altre zone del porto, più compatibili dal punto di vista ambientale e che non vadano a incidere negativamente sull'occupazione esistente.

Prima della riunione

Una cinquantina di persone, fra abitanti di Sampierdarena e ambientisti ha manifestato distribuendo volantini davanti alla sede dell'Autorità di sistema portuale, Palazzo san Giorgio, per ribadire il no al trasloco dei depositi di Carmagnani e Superba da Multedo a ponte Somalia proprio in occasione della doppia riunione della commissione consultiva prima e poi del Comitato di gestione dell'Autorità portuale chiamati a pronunciarsi sull'operazione.

"Oggi si vota per la nostra salute e per la sicurezza non solo degli abitanti del Centro Ovest ma di tutta Genova perché ci saranno trenta tir che circoleranno quotidianamente per le nostre vie oltre a quelli che ci sono già attualmente, quindi non si deve pensare che il problema sia solo di Sampierdarena, è di tutti" commenta il presidente del municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi. "Sono pronti due ricorsi al Tar, i nostri legali credono che ci siano delle violazioni e mancanza di rispetto delle regole, ma sono abbastanza fiducioso che oggi Autorità portuale porrà un freno a questo piano del sindaco Bucci e degli imprenditori di Superba e Carmagnani" aggiunge Colnaghi spiegando che i ricorsi non sono ancora partiti perché non c'è ancora un atto ufficiale, ma sono pronti, e al presidio in forma ridotta causa Covid di oggi, se si procederà, seguirà una manifestazione con corteo dopo le feste "quando speriamo che questa curva pandemica scenderà". Il volantino distribuito oggi recita "No ai depositi chimici a San Pier d'Arena" e i manifestanti hanno esposto cartelli che ribadiscono il "no" allo spostamento "a 300 metri dalle case con area quadruplicata".