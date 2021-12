Covid, Spezia: positivi Hristov, Nzola, Manaj

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 DIC - Altri positivi al covid nello Spezia. Dopo Kovalenko e un collaboratore di Thiago Motta sono risultati contagiati dal virus Rey Manaj, Petko Hristov e Mbala Nzola. Le positività sono emerse dai tamponi fatti ieri pomeriggio. Tutti sono asintomatici. Sono in isolamento, ma l'attività della squadra va avanti essendo la positività emersa dopo un periodo di vacanza in cui i positivi non hanno avuto contatti con gli altri calciatori.

Oggi doppia seduta di allenamento a centro sportivo di Follo.

A guidare i lavori Thiago Motta che ha ricevuto la conferma dalla società dopo una call a cui ha partecipato anche il presidente Platek. La decisione era scontata, dopo che il tecnico aveva già avuto un chiarimento con il direttore Pecini.

Motta dovrà però far sentire parte del progetto tutti i calciatori che ha a disposizione, senza penalizzarne alcuni, anche per valorizzare gli investimenti fatti dal club. Tra i più scontenti della gestione dell'allenatore ci sarebbero Verde e Nzola, protagonisti della salvezza conquistata nella passata stagione. Ma per Motta saranno decisive le sfide con Verona in casa e Genoa a Marassi. (ANSA).