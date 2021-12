Covid: medici Medicoop aprono centro tamponi in Valpolcevera

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Per far fronte all'emergenza tamponi domani i medici di famiglia della cooperativa Mediccop e altri colleghi riaprono il centro per i test a Serra Riccò (via Medicina 56r), in Valpolcevera, che resterà aperto per le prossime settimane il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 10.30. Servirà i Comuni di Serra Riccò, Sant'Olcese, Mignanego, Campomorone e Ceranesi. Si sono resi disponibili 9 medici. "Il servizio non è ad accesso libero: è necessaria la prescrizione del proprio medico", spiega il dottor Paolo Picco " L'esplosione dei casi in queste settimane e le lunghe code nei diversi Centri e presso le farmacie, ci hanno spinto a dare anche il nostro contributo - sottolinea Pier Claudio Brasesco, presidente di Medicoop Liguria -. La Asl3 si è subito messa a disposizione, a partire dalla fornitura dei tamponi. Il progetto sarà esteso anche alla Valbisagno. (ANSA).