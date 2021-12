Covid: Liguria, nuovo record contagi e 10 decessi

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Nuovo record per nuovi contagi da Covid19 in Liguria: oggi sono 1.781 (ieri 1.634) a fronte di 7.551 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.352 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 7,45%. Attualmente i positivi in Liguria sono 15872, 979 più di ieri. L'area genovese ancora una volta annovera il maggior numero di nuovi casi (464) seguita da La Spezia (384), Savona (353), Imperia (340) e Tigullio (220).

Venti casi non sono riconducibili a residenza ligure. Dieci le morti accertate: si tratta di cinque uomini (di età compresa tra i 67 e i 97 anni) e cinque donne (71-85 anni). Aumentano le terapie intensive: sono 43, ieri erano 38. I ricoveri complessivamente sono stanzialmente stabili: 542 ricoverati, uno in meno rispetto a ieri. I guariti sono 792. Le persone a casa tra malattia e quarantena sono 22841 (11136 in sorveglianza attiva, erano 10457, e 11705 in isolamento domiciliare, 97 più di ieri).

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 13.946 dosi di vaccino (ieri 15.663). A oggi le persone che hanno effettuato la terza dose sono 460.672.

La Liguria la settimana prossima resterà in zona gialla. Lo ha comunicato il presidente Giovanni Toti durante il punto sull'andamento della pandemia in Liguria. "Oggi tocchiamo il picco di tutti i tempi come numero di contagi, ma dipende anche dal numero gigantesco dei tamponi effettuati (quasi 24 mila). Resteremo in zona gialla per pochi numeri. Il che non vuol dire che la Liguria non possa andare in zona arancione. E' probabile - ha concluso - che se non cambierà il trend, anche la Liguria passi in zona arancione, ma non è il tema dei prossimi giorni".

"La Liguria è arrivata al 19,6% dei posti letto di terapia intensiva occupati, quindi al di sotto della soglia del 20% prevista per la zona arancione e al 28,4% dei posti letto di area medica occupati al di sotto della soglia del 30% prevista per la zona arancione: questi dati confermano il permanere della Liguria in zona gialla la settimana prossima". Lo ha spiegato il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi nel punto stampa sull'andamento della pandemia.