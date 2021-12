Covid: aumentano contagi e ricoveri, Asl1 aumenta letti

(ANSA) - SANREMO, 30 DIC - Considerati gli aumenti dei contagi e dei ricoveri per covid, la Asl1 Imperiese ha deciso di far scattare la fase 4 dell'emergenza sanitaria aumentando i posti letto covid negli ospedali. Si tratta di un aumento di 65 posti in area medica che vanno ad aggiungersi ai 130 attuali.

Ieri, nel giorno in cui i nuovi positivi erano 255, i ricoverati erano 131, 124 in area medica e 7 in rianimanzione. Nell'ambito di questo piano, da domani sarà convertito in reparto Covid il primo piano del padiglione Castillo dell'ospedale Borea di Sanremo, attualmente destinato a Medicina, mettendo a disposizione 20 posti letto in più che saranno utilizzati solo in caso di emergenza. (ANSA).