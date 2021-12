Covid: apre reparto terapia intensiva all'ospedale di Sarzana

(ANSA) - SARZANA, 30 DIC - La Asl5 ha aperto questo pomeriggio il reparto di Terapia Intensiva dedicata ai pazienti Covid all'ospedale di Sarzana con 8 posti letto. Al momento in reparto ci sono due pazienti non vaccinati. Questo diventerà l'unico reparto di terapia intensiva dedicato al covid in Asl5 Nella terapia intensiva dell'ospedale Sant'Andrea, nell'area dedicata al covid restano 3 pazienti, di cui 2 in condizioni particolarmente critiche, al momento non trasferibili (ANSA).