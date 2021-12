Clandestino,già espulso,senza patente lavora al nero in edilizia

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 DIC - Un cittadino albanese, già espulso dal territorio nazionale, senza permesso di soggiorno, è stato 'pizzicato dalla polizia locale spezzina perché stava guidando un autocarro carico di detriti parlando al cellulare.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno scoperto che l'uomo non solo si trovava irregolarmente sul territorio nazionale perché privo di permesso di soggiorno, ma anche che era già gravato da un ordine di allontanamento dall'Italia, che la sua patente conseguita in Albania non era considerata valida per le norme italiane e che lavorava in nero per una ditta edile dello spezzino. L'uomo è stato multato perché parlava al telefono mentre guidava, denunciato per l'irregolarità sul Territorio Nazionale e per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento ed è stato nuovamente espulso dall'Italia. Il titolare della ditta edile è stato denunciato per la violazione penale in materia di Testo Unico sull'Immigrazione per aver dato lavoro a un cittadino straniero clandestino. L'impresario è stato segnalato anche all'Ispettorato del Lavoro per aver impiegato il lavoratore in nero. In più è stata verbalizzata l'irregolarità del formulario che deve accompagnare i rifiuti trasportati, ai fini della loro tracciabilità, dal luogo di origine o produzione, fino al centro autorizzato di smaltimento. (ANSA).