Covid: Genova, quarantene incidono su treni ma non su bus

Amt, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico della città metropolitana di Genova, sta compiendo un monitoraggio costante sul personale per monitorare e eventualmente arginare l'impatto di quarantene da covid e malattie sul servizio.

Sui 2.851 dipendenti di cui 1.954 autisti i positivi sono 54, di cui 34 autisti e 46 persone sono in attesa del responso del tampone molecolare. Numeri, dicono in azienda, per ora ininfluenti ai fini della garanzia del servizio. Quindi, a oggi, non è prevista alcuna variazione nei numeri e nelle corse dei bus. La situazione viene quotidianamente monitorata e lo sarà ancor di più quando riapriranno le scuole.

Intanto viene aggiornata la situazione per quanto riguarda i treni: ieri sera Trenitalia ha annunciato il 'taglio' di 72 treni regionali al giorno da oggi al 9 gennaio nei giorni feriali dovuto alle troppe assenze per quarantene, isolamenti domiciliari e malattie Covid correlate. I regionali sospesi in verità sono 71, 50 dei quali sostituiti da bus. I 21 treni metropolitani sulla tratta Voltri-Nervi verranno coperti dal servizio di Amt o dal treno successivo. (ANSA).