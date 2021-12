Capodanno: Genova, firmata ordinanza anti-botti

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci l'ordinanza che da domani sera alle 19.30 vieta la detenzione e l'uso di fuochi artificiali, artifici pirotecnici e materiale esplodente nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, anche non frequentata da persone. L'ordinanza è stata proposta dall'assessore alla Sicurezza Giorgio Viale in previsione della notte di San Silvestro.

L'ordinanza, che serve a tutelare l'incolumità delle persone e il benessere degli animali, resta in vigore fino alle 24 di sabato primo gennaio. L'inosservanza della disposizione, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

L'ordinanza ribadisce inoltre il divieto di feste ed eventi che implichino assembramenti in spazi aperti. (ANSA).