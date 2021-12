A febbraio gara per nuovo ospedale Felettino

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Sarà pronto in 5 anni il nuovo ospedale del Felettino alla Spezia. I tempi sono stati annunciati oggi dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che ha dato conto del parere favorevole del Ministero della Salute e del Mef attraverso il comitato istituzione di gestione e attuazione degli accordi Stato Regioni (Ciga) sulla procedura per la realizzazione del nuovo nosocomio della Spezia atteso da 40 anni. "Abbiamo elaborato un parere articolato, con raccomandazioni tecniche che diamo alla Regione e che potranno essere migliorative" ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. La realizzazione del nuovo ospedale avverrà attraverso un project pubblico privato e avrà un costo complessivo di 264 mln con una partecipazione importante del privato che si occuperà anche della manutenzione a fronte di un canone da parte di Asl5 di 14,8 mln per 25 anni. I costi saranno coperti per 104 mln dal finanziamento statale, oltre 86 mln da quello a carico del privato e 74 mln a carico della Regione Liguria. "Ci sono aspetti tecnici legati a fattori di rischio nel momento in cui si va a stipulare la convenzione con il privato - spiega Costa -. Chiediamo alla Regione di riequilibrarli per garantire sempre il soggetto pubblico in modo che eventuali problemi non ricadano proprio su questo. C'è poi una raccomandazione per la quota pubblica e quella privata - spiega Costa -: la legge prevede non ci possa essere più del 49% di investimento pubblico. Dal piano ci sarebbe uno sforamento che chiediamo di riequilibrare. Inoltre non viene quantificato il valore delle aree: è di proprietà, ha un valore e corrisponde a un contributo pubblico: va fatto rientrare a quadro economico". Entro febbraio verrà predisposta gara d'appalto "che contiamo di affidare entro fine 2022 - ha detto il governatore Toti -. L'ospedale rimarrà pubblico, è quello che gli spezzini si aspettano. Abbiamo previsto per il prossimo anno investimenti per 6,5 mln sul Sant'Andrea per adeguarlo fino a quando non sarà pronto il nuovo ospedale".

L'idea di Peracchini è di fare al Sant'Andrea "un'area servizi territoriali, tenendo conto che la struttura è vincolata dalla Sovrintendenza". (ANSA).