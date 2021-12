Musica: Meli, nel primo cd solistico un omaggio a Verdi

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Si intitola 'Prima Verdi' ed è il primo album solistico di Francesco Meli.

Il grande tenore genovese lo ha presentato questo pomeriggio al Teatro Carlo Felice con il critico Alberto Mattioli.

"Ho partecipato, naturalmente, a molte incisioni discografiche di opere - spiega Meli - ma questo è il primo cd in cui mi esibisco da solo. Ed è nato tutto alla fine del lockdown quando il direttore del Maggio mi chiamò per offrirmi di incidere un disco. Accettai subito e optai per un articolato omaggio a Verdi".

Un cd "genovese - ha sottolineato Meli -, dal momento che l'Orchestra fiorentina è affidata al direttore genovese Marco Armiliato, fratello del tenore Fabio, per anni bacchetta di riferimento del celebre trio dei tenori Pavarotti, Domingo e Carreras".

Cd e e vinile, prodotto da Warner Italia vuole essere un viaggio nella drammaturgia verdiana dalla 'Battaglia di Legnano' fino all' 'Otello': undici brani che scandiscono la lunga e straordinaria ricerca di Verdi nel rapporto fra la parola, la musica e la gestualità teatrale. (ANSA).