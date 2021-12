Genova, al Winter park la gioia dei piccoli con disabilità

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Tanta gioia e tante risate, al Winter Park di piazzale Kennedy a Genova, dove si è tenuta una giornata dedicata a bambini e ragazzi con disabilità che hanno potuto usufruire gratuitamente delle attrazioni assieme ai loro accompagnatori. "Questo è un segnale che diamo tutti gli anni con grande gioia - ha detto Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park - e abbiamo ragazzi che sono arrivati da tutta la Liguria. Noi abbiamo scelto di dedicare a loro una mattinata intera e per noi vedere questi ragazzi che si divertono e ridono è molto appagante". "Sono 15 anni che facciamo questa iniziativa e ogni anno arrivano sempre più persone - aggiunge Nadia Superina, mamma e coordinatrice dell'evento - e i ragazzi si divertono sempre molto. Oggi abbiamo anche avuto ragazzi non vedenti, è stata una giornata molto importante". La giornata consolida anche il lavoro svolto sul tema delle barriere architettoniche. "L'accessibilità, che vogliamo che sia una delle caratteristiche della nostra città, deve essere garantita anche in aree come questa - ha ricordato il sindaco di Genova Marco Bucci - e devo ringraziare i gestori del Winter park che hanno reso questo posto accessibile a tutti.

Questo è un segno di una città civile, che vuole pensare a tutti quanti per una crescita verso il futuro". Un segnale positivo che arriva in un momento ancora complesso a causa del Covid. "È un Natale che sta riportando il paese alla normalità - ha spiegato il governatore Giovanni Toti - e vedere qui il Luna Park è un piccolo segno di questo. Da frequentare con prudenza, vista la situazione del Covid. Ma regalare una giornata di spensieratezza ai bambini e ai ragazzi e in particolar modo ai piccoli disabili è stato un bel momento per tutti noi. Questa giornata di inclusione è stata possibile grazie allo sforzo di tanti che ho voluto ringraziare personalmente e il sorriso sul viso di questi bambini è il regalo più grande". (ANSA).