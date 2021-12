Frana a Riva Trigoso, chiusa falegnameria

(ANSA) - RIVA TRIGOSO, 28 DIC - Una grossa frana si e' staccata stamani a Riva Trigoso a ridosso di un grande caseggiato, che non ha subito danni, e una falegnameria che è stata chiusa a scopo precauzionale. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari, i vigili urbani di Sestri Levante. Sopralluogo del sindaco Valentina Ghio per valutare interventi d'urgenza per la messa in sicurezza del versante. (ANSA).