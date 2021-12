Covid: per quarantene e malattia in Liguria 72 treni cancellati

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - In Liguria a causa delle quarantene, dell'isolamento preventivo e di malattia Covid del personale, Trenitalia ha dovuto cancellare 72 treni regionali di cui 12 verranno sostituiti con servizio di autobus. Lo comunica l'azienda. Le cancellazioni iniziano dal primo treno previsto alle 4.20 del mattino (Sestri Levante - Sarzana) per finire con il regionale delle 23.21 (Genova Brignole - Sestri Levante) e riguardano la maggior parte delle tratte liguri. Il provvedimento sarà in vigore fino al 9 gennaio 2022. (ANSA).