Covid: Asl spezzina vieta visite a malati in ospedale

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 DIC - Per contenere il rischio di diffusione covid in ambito ospedaliero, dopo che la circolazione del virus è divenuta alta anche in provincia della Spezia, la Asl5 ha deciso di sospendere l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza. I Direttori/Responsabili potranno valutare eventuali deroghe, per malati portatori di handicap, soggetti con difficoltà linguistiche, pazienti "fragili".

La Asl5 ricorda che il reparto di Pneumologia del San Bartolomeo di Sarzana è dedicato al ricovero di pazienti Covid 19 e che il reparto corta degenza a gestione infermieristica dello stesso ospedale accoglie il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Andrea di Spezia: il trasferimento dei pazienti è stato completato ieri pomeriggio.

Intanto al Pronto soccorso del San Bartolomeo è stato predisposto un percorso differenziato per pazienti Covid.

La decisione di chiudere i reparti di degenza alle visite della Asl 5 arriva dopo che analoga decisione era stata prese nelle settimane scorse dalle Asl nell'Imperiese, nel Savonese e dalla Asl3 di Genova. Stessa scelta era stata fatta anche dal San Martino e dal Galliera (ANSA).