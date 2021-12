Scooterista muore sull'Aurelia travolto da un'auto

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Un uomo di 46 anni di Albenga è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull'Aurelia, all'incrocio con via del Cristo. L'uomo era alla guida di una Vespa 125 che si è scontrata con una Volkswagen Touran. I due mezzi stavano viaggiando in direzione levante quando arrivati all'incrocio l'auto ha svoltato a sinistra, segnalando la manovra, travolgendo la la Vespa che era in sorpasso. Inutili i tentativi di rianimare lo scooterista da parte dei sanitari del 118. L'uomo, residente ad Albenga, era dipendente di una ditta di autotrasporti.

A causa dello scontro la Vespa è finita in un campo oltre il ciglio della strada e lo scooterista in un canale di scolmo parallelo alla carreggiata.

Sul posto sono arrivati i militi della Croce Bianca di Albenga, l'automedica del 118, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia. (ANSA).