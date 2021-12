Covid: in Liguria nel 2021 1528 morti, l'anno prima 3026

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - "L'importanza della vaccinazione ancora una volta è dimostrata dai numeri: quest'anno in Liguria i decessi sono stati 1.528 contro i 3.026 del 2020. Nel secondo semestre (da giugno a dicembre) la media dei posti letto occupati in media intensità è stata pari a 98 contro i 431 dello scorso anno (-78%), la media dei posti letto occupati in terapia intensiva nel 2021 è stata di 13 contro i 37 del 2020 (-65%)".

Lo afferma il presidente Giovanni Toti facendo il punto sulla pandemia.

"In Liguria, come da indicazioni ministeriali, giovedì 30 dicembre alle ore 12 partiranno le prenotazioni per la terza dose riservata ai ragazzi di 16 e 17 anni. Potrà accedere alla prenotazione per la booster anche la fascia 12-15 anni in condizioni di elevata fragilità. Per quanto riguarda i vaccini alla fascia 5-11 anni domani verrà implementato ancora il numero dei giorni e degli orari disponibili, soprattutto in Asl3. Ci troviamo nel picco della quarta ondata e oggi più che mai è importante limitare al massimo la circolazione del virus; per questo è fondamentale che anche i più giovani si mettano in sicurezza, per sé stessi e per gli altri". Così il presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti in merito all'andamento della campagna vaccinale. (ANSA).