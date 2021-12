Maltempo: due smottamenti nello spezzino

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - A causa delle piogge costanti che ieri hanno coinvolto la zona del Comune di Castel Nuovo Magra (Spezia) si sono verificati nella serata due smottamenti su terreni privati vicino a due abitazioni, occupate da tre nuclei familiari. Un altro smottamento ha coinvolto la strada provinciale che è stata temporaneamente interdetta al traffico.

Nel Comune di Ameglia, invece, sempre uno smottamento ha interessato una strada sulla sponda occidentale del Magra. Anche in questo caso la strada è stata interdetta temporaneamente al transito veicolare e pedonale La Protezione Civile regionale è rimasta in costante contatto con la Provincia della Spezia per monitorare gli smottamenti.

Nella tarda serata sono state riaperte in un senso di marcia la strada di Castelnuovo Magra e la strada per Boccadimagra. Sono tuttora in corso i lavori per ripristinare il doppio senso di marcia.

Dopo gli smottamenti di ieri e l'intervento in serata per ripristinare la viabilità, questa mattina la strada provinciale per Bocca di Magra è stata riaperta a doppio senso. Sempre a causa di uno smottamento, a Castelnuovo Magra si viaggia ancora a senso unico alternato: la sala operativa della Protezione Civile è in costante contatto con la Provincia della Spezia e con i Comuni per ripristinare l'intera carreggiata quanto prima. Una famiglia, che aveva lasciato ieri precauzionalmente la propria abitazione, rientrerà in casa a breve mentre l'altro nucleo è ancora fuori in attesa che terminino le verifiche. Non si registrano nuove criticità rispetto alla giornata di ieri.