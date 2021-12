Fa la pipì per strada, oltre 3 mila euro di multa

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - La polizia municipale della Spezia ha sorpreso sotto i portici di via Chiodo uno uomo che stava urinando contro il muro. Il giovane, un venticinquenne di origine nordafricane regolarmente soggiornante in Italia e residente a Lerici, stava effettuando i propri bisogni fisiologici nel tratto compreso tra via Diaz e via Cadorna. Gli agenti sono intervenuti gli hanno contestato la sanzione di 3.333 euro prevista. Trattandosi di fatto compiuto in area individuata dal Regolamento di polizia urbana come particolarmente sensibile, è stato sanzionato anche per la somma di ulteriori 100 euro. In più gli è stato notificato l'ordine di allontanamento per 48 ore dalla Spezia (ANSA).