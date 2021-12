Covid: Liguria, aumentano ancora ricoveri e Intensive

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Sono 643 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.677 tamponi antigenici rapidi. E' ancora il genovese, Tigullio compreso, a contare il maggior numero di nuovi contagi (390), seguito dallo spezzino (120), il savonese (116) e l'imperiese (17).

Aumentano anche oggi i ricoveri che superano le 500 unità (511, +28 rispetto a ieri) e le terapie intensive (41, +2 rispetto a ieri). Di questi, 29 non sono vaccinati. In isolamento domiciliare ci sono 9.760 persone, 355 in più, mentre in sorveglianza attiva ci sono 8.168 persone. Il bollettino di Regione Liguria segnala un decesso, una donna di 88 anni morta all'ospedale di Sanremo.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 174 vaccini. I vaccinati con dose booster/aggiuntiva sono 417.936. Il totale delle persone vaccinate con doppia dose sono 1.125.544. (ANSA).