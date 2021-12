Esplosione in palazzina dell'imperiese, un ferito lieve

(ANSA) - SAN BIAGIO DELLA CIMA, 25 DIC - Un'esplosione si è verificata questa sera in una palazzina di San Biagio della Cima, nell'entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia.

Secondo quanto appreso, una persona sarebbe rimasta lievemente ferita. Danni ingenti alla struttura, in particolare alla facciata dell'edificio. All'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas. Presenti sul posto i vigili del fuoco, con il personale sanitario e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e l'agibilità dello stabile, che è stato sgomberato a scopo cautelativo.

E' un ragazzo il ferito nell’esplosione avvenuta al primo piano rialzato di una palazzina su tre livelli, situata in via Comunale nel centro storico di San Biagio della Cima. Gli alloggi inagibili sono almeno quattro. Secondo quanto appreso, la deflagrazione sarebbe avvenuta a causa della parziale saturazione della stanza avvenuta per il malfunzionamento di una bombola del gas. Il ragazzo è entrato e ha acceso la luce, innescando l'esplosione. Il ragazzo è stato portato sotto choc in ospedale da alcuni amici. L’esplosione ha provocato numerosi danni e sono stati sgomberati tutti gli appartamenti dell’edificio.