Sampdoria, assemblea azionisti si aggiorna a lunedì 27

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - L'assemblea degli azionisti della Sampdoria si è riunita oggi, in seconda convocazione.

L'assemblea si è aperta con la partecipazione dell'azionista di maggioranza Sport Spettacolo Holding, dei consiglieri ad oggi in prorogatio, Enrico Castanini, Paolo Fiorentino, Giuseppe Profiti, Gianluca Vidal, e dell'intero collegio sindacale. La votazione non si è avuta in quanto l'Assemblea ha inteso aggiornarsi a lunedì 27 dicembre per alcuni aspetti tecnico-organizzativi oggetto di approfondimento. Lo comunica la società. (ANSA).