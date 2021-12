Covid: Spezia, Asl5 istituisce reparto Covid a Sarzana

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - Dopo settimane di continuo monitoraggio della situazione ricoveri presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Andrea di Spezia, da oggi, "in considerazione della rapida evoluzione del quadro epidemiologico e del conseguente incremento di pazienti affetti dal virus Covid 19 che necessitano di ricovero, ordinario e/o Day Hospital", la direzione generale di Asl5 ha deciso di attivare il reparto di Pneumologia dello stabilimento ospedaliero San Bartolomeo di Sarzana. I pazienti Covid attualmente ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive saranno così gradualmente trasferiti presso il reparto di Pneumologia di Sarzana "per garantire percorsi differenziati fra i due stabilimenti e creare nuovi posti letto". Lo comunica l'azienda ospedaliera. L'Unità di Terapia Intensiva già predisposta a Sarzana "resta in stand-by in relazione all'evoluzione del quadro pandemico". Da questo momento, tutti i pazienti che dovessero risultare Covid 19 positivi saranno trasportati dal 118 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Sarzana dove è stata riattivata la postazione di pre-triage.

(ANSA).