Bloccate in porto a Savona 63 tonnellate di pesce congelato

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - Sotto il coordinamento operativo della Direzione Marittima della Liguria, in data odierna è continuata la complessa operazione nazionale denominata "Atlantide", incentrata sulla vigilanza dell'intera filiera ittica commerciale e svolta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Savona e il personale specializzato del nucleo pesca della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona. Sono stati controllati tre container di pesce congelato imbarcati su una nave estera e destinati ad essere importati in Europa.

Capitaneria e Dogane hanno accertato e contestato al rappresentante dell'importatore numerose difformità "certificative", che sono state confermate al momento della verifica di tutte le partite provenienti dalla Namibia. La merce, una volta sbarcata, è stata temporaneamente custodita, sotto vincolo doganale, presso un magazzino idoneo in Vado Ligure e i successivi accertamenti hanno portato al fermo dell'intera spedizione. Bloccate 63 tonnellate di prodotto ittico congelato confezionato in 17.332 colli per un valore in Dogana pari a 331.800 euro, da parte dell' Agenzia delle Dogane.

L'importatore dovrà sanare le difformità accertate per evitare il respingimento all'estero delle partite. (ANSA).