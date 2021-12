Reddito cittadinanza: denunciato dipendente Caf Genova

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Aiutava chi non aveva diritto a ottenere il reddito di cittadinanza, non inserendo dati nel sistema informatico che avrebbero fermato la pratica. Per questo i carabinieri di Genova, insieme agli ispettori dell'Inps, ha denunciato un dipendente di un Caf del Levante ligure. Le accuse sono di favoreggiamento e accesso abusivo a sistemi informatici.

Oltre a lui sono state denunciate tre persone che hanno ottenuto il sussidio senza averne diritto.

Le denunce sono il frutto dei controlli che in questi mesi sono stati intensificati proprio per scovare i "furbetti" del reddito di cittadinanza. Il primo percettore, 55 anni, ha omesso di dichiarare di essere sottoposto agli arresti domiciliari ed è stato aiutato dal dipendente del Caf che ha forzato il sistema informatico per non inserire il dato. Nel secondo caso, una donna di 35 anni, straniera, ha detto falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni. Infine, un uomo di 60 anni ha dichiarato di avere interrotto la relazione con la sua compagna e di non lavorare. I militari hanno invece scoperto che i due stavano ancora insieme. (ANSA).