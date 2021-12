Picchia compagna per anni, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Ha picchiato la compagna per sette anni, sin dall'inizio della loro relazione. Ma nei giorni scorsi, dopo l'ultima aggressione, l'uomo è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti, lesioni e resistenza. Le volanti sono intervenute dopo la segnalazione di una lite all'interno di una abitazione popolare a Begato. Quando gli agenti sono entrati hanno trovato nel corridoio dello stabile un uomo che urlava insulti davanti alla porta di un appartamento.

Dentro c'era una donna seduta sul letto che perdeva sangue dalla fronte che ha raccontato ai poliziotti di essere stata colpita dal fidanzato. La donna ha raccontato ai poliziotti che sin dall'inizio della convivenza era stata aggredita più volte con calci e pugni, ma non aveva mai denunciato. Nell'ultimo periodo lui era diventato ancora più aggressivo. In questura l'uomo si è scagliato anche contro gli agenti. (ANSA).