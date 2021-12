Nuoto: Sestri premia Razzetti, il suo campione mondiale

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 23 DIC - Il Comune di Sestri Levante ha premiato con una targa Alberto Razzetti per i risultati ottenuti dal nuotatore sestrese ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi dove ha ottenuto il titolo mondiale nei 200 farfalla con il tempo di 1'49"06 che è anche nuovo record italiano, e il bronzo nei 200 misti.

Il campione del mondo ha ricevuto il riconoscimento dalla sindaca Valentina Ghio e dal consigliere allo Sport Gabriele Ovindo in una cerimonia nella sala del consiglio a cui hanno preso parte rappresentanti dell'amministrazione e i familiari del nuotatore.

Ringraziando per la targa, il giovane nuotatore sestrese ha donato alla sindaca uno dei simboli della sua passione, una copia autografata della sua cuffia da nuoto. (ANSA).