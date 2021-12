Favori in cambio di regali, condannato ex viceprefetto

(ANSA) - SAVONA, 23 DIC - L'ex viceprefetto di Savona, Andrea Santonastaso, è stato condannato a 8 anni e 11 mesi di reclusione dal Tribunale di Savona al termine del processo che lo vedeva accusato di aver elargito "favori" in cambio di regali. Condannati con lui anche un ex ispettore di polizia, Roberto Tesio, e un funzionario della Prefettura, Carlo Della Vecchia, rispettivamente a 10 anni e 3 mesi e a 7 anni. A riportare la notizia sono le edizioni savonesi della Stampa e del Secolo XIX.

I tre erano stati arrestati nel 2017 con l'accusa di "velocizzare" pratiche riguardanti permessi di soggiorno, cambi di cognome, riduzione di giorni di sospensione della patente ed altre autorizzazioni in cambio di "regalie" varie, da modeste somme in denaro a cene, vestiti o visite mediche gratuite.

Tesio, ex ispettore della squadra Mobile che prestava servizio all'ufficio Tecnico e logistico della Questura, era accusato di corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio, induzione del pubblico ufficiale al falso, oltre che favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione e truffa allo Stato.

Per Santonastaso invece i capi di imputazione erano concussione, corruzione, favoreggiamento dell'immigrazione e abuso d'ufficio.

Dal reato di concussione è stato assolto: riguarda i lavori fatti nella sua casa di Pontinvrea da una ditta albanese.

Della Vecchia era accusato di corruzione e peculato.

Nell'inchiesta erano coinvolte a vario titolo altre 10 persone (stranieri, commercianti e liberi professionisti) che avrebbero beneficiato dei favori concessi dai pubblici ufficiali in cambio di "regali": cinque di loro sono stati assolti, per gli altri condanne dai 6 mesi ai 4 anni. (ANSA).