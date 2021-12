Spezia: Motta si rilancia e consolida la sua panchina

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 DIC - La vittoria a Napoli rilancia le quotazioni di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia, ma la posizione del tecnico rimane oggetto di valutazione da parte della dirigenza del club. Nei primi giorni della prossima settimana, una riunione a distanza tra il responsabile dell'area sportiva Riccardo Pecini, il ceo Nishant Tella e la proprietà americana della famiglia Platek, farà il punto dopo il girone d'andata che vede la formazione ligure quartultima con 16 punti in classifica, 5 sopra la quota salvezza.

Dopo la contestazione da parte dei tifosi, nelle gare contro Empoli e Napoli la reazione d'orgoglio della squadra ha fruttato quattro punti che portano lo Spezia in una zona più tranquilla.

Fondamentali due autoreti in entrambe le partite, ma anche un ritrovato atteggiamento combattivo della squadra.

"Siamo in linea con gli obiettivi della società e sono fiducioso, anzi sono convinto che nel girone di ritorno faremo ancora meglio", ha detto il tecnico nella sala stampa dello stadio Maradona. Una lancia a suo favore l'ha spezzata anche il capitano Giulio Maggiore nel post partita: "Abbiamo dato tutto per noi stessi e per lui". Rimangono però i malumori, tra esclusioni di elementi di peso, come Nzola e Verde, e giovani su cui il club puntava in estate come Antiste e Salcedo.

Lo Spezia ha il mercato in entrata bloccato dalla Fifa per la questione dei calciatori nigeriani che si trascina dietro dai tempi della precedente proprietà.

Da oggi però c'è il rompete le righe e sede chiusa fino al prossimo 3 gennaio. La squadra riprenderà invece gli allenamenti mercoledì 29 dicembre presso il centro sportivo di Follo per preparare la sfida al Verona che inaugurerà il 2022.

A seguire, in un mese, le partite contro Genoa, Sampdoria e Salernitana, passaggi fondamentali per determinare la lotta salvezza. In estate, prima del triennale firmato con Thiago Motta, erano stati sondati Marco Giampaolo, che aveva declinato, e Rolando Maran, che aveva invece dato disponibilità. Entrambi sono ancora senza squadra, mentre ambienti vicini al club avrebbero prospettato la candidatura di Eugenio Corini. (ANSA).