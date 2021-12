A Genova ogni anno si buttano via 10mila tonnellate cibo

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - A Genova ogni anno si buttano più di 10.000 tonnellate di cibo ancora perfettamente commestibile e 29.000 persone in povertà si rivolgono ai servizi di distribuzione cibo gestiti dalle oltre 200 associazioni no profit della città. I dati sono annunciati dalla associazione Rete RiCibo in vista del presidio in programma domani, 24 dicembre, dalle 16 alle 18.30 in Piazza De Ferrari da parte di Fridays For Future in cui verrà lanciata la campagna #GenovaSprecoZero promossa da Rete Ricibo: ci sarà anche un'azione di Extinction Rebellion Liguria, spiegano gli organizzatori.

Che aggiungono in una nota: "Mancano gli strumenti per permettere ai volontari di operare e affrontare questo tema che diventa ambientale, economico e sociale, dimostrando che Genova è molto lontana dall'essere una città sostenibile. Esiste una legge, la Legge Gadda, che permette di evitare questi sprechi donando alle persone in stato di bisogno le eccedenze alimentari non più commerciabili ma è necessario un impegno istituzionale.

É necessario che il Comune attivi un tavolo per le politiche del cibo dove tutti i portatori di interesse possano lavorare insieme per ridurre lo spreco e creare sistema urbano sostenibile". (ANSA).