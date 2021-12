Shipping: la Ignazio Messina festeggia 100 anni di attività

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - La Ignazio Messina & C compie cento anni e se la festa è stata in collegamento streaming, invece di una celebrazione in grande stile in presenza, ha segnato una tappa importante per l'azienda genovese. "Stiamo chiudendo forse l'anno più importante della nostra era, da quando la mia generazione è entrata in azienda - commenta l'a.d. Ignazio Messina -, il più importante in termini economici, di risultato, di crescita. E festeggiare cento anni con una nota così positiva ci fa essere ancora più speranzosi per i prossimi cento".

L'azienda che oggi ha festeggiato anche il venticinquesimo compleanno del terminal Imt, nel 2021 è cresciuta soprattutto all'estero nell'area Medioriente, India e Sudafrica ma anche come importazioni in Italia. Genova resta la base. "Puntiamo molto su Genova e sull'Italia - aggiunge Messina - e avere vicine le istituzioni, che hanno partecipato alla festa (dal sindaco Marco Bucci al presidente dell'Adsp Paolo Emilio Signorini, ndr), è importante per crescere". Fondata nel 1921 dal commendatore Ignazio Messina, inizialmente specializzata nel trasporto di vini e olio, la compagnia di navigazione, - sotto la guida della famiglia - si è sviluppata anche nei comparti della logistica e dei porti ed è oggi controllata dai rami familiari Messina e Gais tramite la Gruppo Messina Spa e il Gruppo MSC tramite Marinvest Srl. Oltre mille dipendenti diretti, opera nel trasporto marittimo internazionale di linea con una flotta specializzata di navi portacontenitori ro-ro, gestisce il terminal portuale IMT a Genova e una rete logistica in Italia e nei Paesi collocati sull'asse nord sud dei traffici marittimi in cui la compagnia è market leader. "Festeggiare con tutti i nostri lavoratori è stata la formula più in linea con la storia di un'azienda, al di là che sia familiare o no, in cui le relazioni contano" aggiunge Messina. (ANSA).