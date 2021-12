Regione: 5 mln nuove detrazioni Irpef nel 2022 in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Un fondo straordinario per ridurre la pressione fiscale nel 2022 in Liguria con detrazioni dall'addizionale regionale Irpef per un totale di 5 milioni. E' la misura prevista dalle disposizioni della legge di stabilità 2022 della Regione approvate dal Consiglio regionale con 19 voti a favore (centrodestra) e 11 contrari (Pd, M5S, Lista Sansa e Linea Condivisa).

Per l'anno 2022 la detrazione riguarderà chi ha un reddito non superiore a 28 mila euro e con almeno due figli a carico: avrà una detrazione di 40 euro per ciascun figlio. Nel caso di figli a carico portatori di handicap la detrazione sarà di 45 euro e verrà riconosciuta anche con un solo figlio a carico. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulterà minore della detrazione, non ci sarà credito d'imposta.

Previste inoltre agevolazioni fiscali per chi acquisterà auto ed altri mezzi ibridi: non pagheranno la tassa automobilistica regionale per il primo anno ed è prevista la possibilità che l'esenzione del bollo venga estesa anche ai quattro anni successivi.

Inoltre gli importi della tassa automobilistica per i veicoli di classe ambientale euro 0 ed euro 1 dal 2023 subiranno un aumento del 10% dei corrispondenti importi in vigore nell'anno d'imposta 2022. (ANSA).