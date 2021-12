Motta: 'Non ho pensato alle voci sul mio esonero'

"Stiamo facendo un ottimo lavoro con grande professionalità - dice Thiago Motta - e grande impegno. Sappiamo che il Napoli è una squadra che cerca di allargare con un terzino e un esterno d'attacco e se siamo troppo bassi è più difficile difenderci. Abbiamo cercato di mantenerci più alti possibile e difenderci così". "Sono contento - aggiunge il tecnico dei liguri - del percorso fatto fino ad ora. Dall'inizio abbiamo lavorato tantissimo assieme a questi ragazzi e siamo sempre in linea con l'obiettivo della società e con il valore della nostra squadra.

Nel girone d'andata abbiamo fatto bene, in qualche momento meno bene, ma succede. Lottiamo sempre per un obiettivo che è la salvezza e sono fiducioso che nel girone di ritorno faremo ancora meglio".

"Io non ho pensato alle voci su una mia possibile rimozione dall'incarico. Ho pensato - conclude Thiago Motta - solo a questa partita per prepararla al meglio e da oggi penso alla prossima con il Verona in casa, una gara complicata per noi.

D'altro canto il nostro lavoro è così, le discussioni e le voci esistono ed esisteranno sempre, perciò mi piace tantissimo questo lavoro. Quel che conta però, è l'impegno di ogni giorno con lo staff e con i giocatori che oggi hanno fatto una grandissima partita e che hanno vinto meritatamente". (ANSA).