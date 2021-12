Maltempo: riaperta Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 22 DIC - Partito alle 6.41 da Cuneo è arrivato, alle 9.30, alla stazione ferroviaria di Ventimiglia, il primo treno della Cuneo-Ventimiglia, detta anche "Ferrovia delle Meraviglie", che è stata riattivata dopo circa quattordici mesi, dalla notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, quando la Tempesta Alex devastò la val Roya, rendendo inagibile la ferrovia, che collega la costa ligure di Ponente al Piemonte. Il tratto mancante, dove non si poteva ancora circolare, era quello tra Breil e Ventimiglia.

"E' motivo di grande soddisfazione, per la nostra città la riapertura di questa tratta - ha affermato il sindaco di Ventimiglia,. Gaetano Scullino -. Abbiamo avuto quest'anno, soprattutto nel periodo estivo, un mancato arrivo di turisti piemontesi del 35 per cento, un danno enorme per la nostra economia. Un collegamento che, oggi, ci mette nelle condizione di andare a Cuneo e ricevere i piemontesi. Mi auguro che si aumenti il numero di corse. La linea c'è, i treni ci sono, ma è chiaro che gli orari dovranno essere calibrati". Per il deputato Flavio Di Muro (Lega): "Finalmente si riparte, ma siamo ancora in attesa dei da parte del governo, un punto sul quale anche recentemente ci siamo impegnati tutti assieme per fare arrivare risorse a Comune, imprese e privati, che aspettano. E' un fase di ripartenza anche turistica, si spera, servono naturalmente più investimenti per questa linea, che è fondamentale per l'Italia e la Francia. Il recente patto del Quirinale tra i due Paesi confinanti è un buon punto di partenza per lavorare a tutta la burocrazia che ci impedisce di potenziare questa linea".

Presente alla cerimonia anche Sergio Scibilia, presidente dell'associazione Giuseppe Biancheri, che si occupa di salvaguardia e valorizzazione della linea. "Oggi si è spezzato l'isolamento con la val Roya - ha dichiarato - causato da una tempesta che ha distrutto la val Roya ed ha lasciato anche dei morti. Grazie a questo treno, si torna a viaggiare e a riattivare quei collegamenti storici tra il Piemonte e la Liguria. Un treno che qualcuno aveva pensato di chiudere, che considerava un ramo secco, ma che in realtà serve alla gente e alle nostre popolazioni". (ANSA).