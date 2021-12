Emergenza freddo, il Seminario di Genova apre 20 posti letto

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Per far fronte all'emergenza freddo, il Seminario di Genova ha messo a disposizione 20 posti per accogliere altrettante persone, sia uomini che donne.

"Quella del Seminario è sicuramente la novità più rilevante dell'Emergenza Freddo 2021" affermano i responsabili di Caritas diocesana attraverso il sito web della diocesi di Genova. "Il rettore don Fully Doragrossa e tutto il Seminario hanno dato una risposta immediata alla nostra ricerca di spazi, una disponibilità di cui siamo molto grati e che consente ad ogni persona accolta di dormire in una camera singola, garantendo così la sicurezza rispetto all'emergenza sanitaria in corso".

L'accoglienza del Seminario si aggiunge alle altre messe in campo dagli organismi ecclesiali. Tra queste quella che può accogliere 10 uomini presso la sede di via San Bernardo è gestita dalla Fraternità Charles de Foucauld. I volontari che si rendono disponibili a prestare questo servizio "non devono restare svegli tutta la notte ma assicurare una presenza fraterna, farsi segno di una comunità attenta, che accompagna".

Nonostante la pandemia e le difficoltà il servizio va avanti ormai da diversi anni. "Gli scorsi anni, anche durante la pandemia - si legge ancora sul sito della diocesi di Genova - questo tipo di servizio è cresciuto sempre più, coinvolgendo oltre ai singoli, anche sposi e fidanzati che hanno assunto l'impegno come cammino di coppia, gruppi parrocchiali e vicariali, gruppi di amici e professionali, come il gruppo di medici volontari che copre una settimana al mese anche quest'anno. Una settimana al mese è assicurata anche dai Seminaristi". Caritas Genova cerca volontari, per coprire i turni, e donatori per raccogliere fondi per aiutare ad affrontare le spese dell'accoglienza: allestimento, riscaldamento, sanificazione e pulizia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.caritasgenova.it. (ANSA).