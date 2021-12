D'Aversa: abbiamo motivo per essere felici

"Il gol ha un peso importante perché meritavamo almeno un punto" ha detto a fine gara Gabbiadini, autore dell'1-1 e di cinque marcature nelle ultime cinque partite. "Domenica ci siamo fatti riprendere alla fine, volevamo finire bene l'anno e ce l'abbiamo fatta" ha continuato il centravanti.

E dalla prestazione di Gabbiadini riparte D'Aversa in conferenza stampa: "Ci era mancato un giocatori così. Manolo è l'esempio lampante che si possono fare entrambe le fasi".

Nonostante il punto strappato, però, il tecnico blucerchiato ha strigliato la squadra: "Dobbiamo essere felici stasera, ma mi sono arrabbiato perché nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare". La chiosa è sul bilancio circa la prima parte della stagione: "Non posso incidere sui fattori esterni, non ho mai creato alibi. Gran parte del campionato non abbiamo avuto Gabbiadini, Damsgaard, Torregrossa. Non abbiamo una rosa eccessivamente ampia e se togli giocatori per noi importanti, diventa difficile. Avremmo potuto far meglio, ma dalla trasferta di Salerno stiamo facendo un cammino importante". (ANSA).