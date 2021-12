Covid: in Liguria altri 9 decessi e 1.129 casi, 364 a Genova

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Nuovo picco di contagi covid in Liguria, con 1.129 nuovi casi, 364 sono a Genova e 333 a Imperia, e altri 9 decessi, tra i quali anche un uomo di 54 anni. Corrono ancora, intanto, gli ospedalizzati: sono oggi 21 in più di ieri per un totale di 453, con 28 persone in terapia intensiva, rispetto alle 31 di ieri (19 non sono vaccinati e 9 pur vaccinati hanno comorbidità). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione sulla base del flusso tra Alisa e il ministero della Salute.

I tamponi molecolari sono stati 7.433, mentre quelli antigenici rapidi sono stati 11.795, portando dunque il tasso di positività al 5,8%. Gli altri decessi, oltre all'uomo di 54 ani scomparso il 18 dicembre al Galliera, hanno età che vanno dai 74 ai 92 anni.

Rispetto ai ricoveri, si segnala un balzo degli accessi all'ospedale Galliera di Genova (+16 per 79 ricoverati totali), cui si uniscono gli altri 5 nuovi ospedalizzati al San Martino di Genova e i 2 in più del Villa Scassi, dando un quadro di epidemia in pressione nel Genovese. Scendono intanto di 26 le persone in isolamento domiciliare (a 8.050). In totale sono 6.787 i soggetti in sorveglianza attiva.

Nella campagna vaccinale sono state somministrate nelle ultime 24 ore 14.522 dosi (12.595 sono terze dosi, 1.299 sono seconde dosi e 628 le prime dosi).

Quanto alla diffusione dei contagi, 333 nuovi casi come detto sono stati registrati a Imperia e ben 364 nella Asl3 di Genova, oltre agli 86 dell'Asl4 del Tigullio. 176 i nuovi casi registrati a Savona e 163 a Spezia. 7 nuovi contagi infine sono di persone non residenti in Liguria. (ANSA).