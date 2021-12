Consiglio comunale Genova approva bilancio di previsione

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Con 22 favorevoli, quelli della maggioranza e del sindaco, e 17 contrari, tutta l'opposizione - compresa Italia Viva che ieri aveva salvato il centrodestra dalla mancanza di numero legale - il consiglio comunale di Genova ha approvato il bilancio di previsione da 840 milioni, di cui 500 in opere pubbliche, e che punta a ridurre il debito di 52 milioni. Una discussione avviata la settimana scorsa con l'illustrazione da parte dell'assessore Pietro Piciocchi, preceduta dalle commissioni dedicate e che si è conclusa con un giorno di anticipo rispetto al calendario del consiglio nonostante i 334 ordini del giorno e i 17 emendamenti presentati dai consiglieri. Dei documenti aggiuntivi molti odg sono stati bocciati perché inammissibili, altri sono stati approvati, nella maggior parte dei casi ordini del giorno che replicavano proposte fatte negli anni precedenti e mai portate avanti. Dei 14 emendamenti, 11 erano a firma di Paolo Putti, capogruppo di Chiamami Genova, rientrato recentemente in aula rossa dopo alcuni problemi di salute e salutato con un applauso unanime dell'assemblea. Il sindaco Marco Bucci, ringraziando gli uffici per il lavoro fatto, ha concluso la discussione, interrotto più volte dalla minoranza. "La giunta Doria diceva che la città è in declino e che bisognava gestire il declino, ora la città è in crescita e lo dico con orgoglio, noi consolideremo questo trend e la città ce lo riconoscerà".

Le minoranze

"Questo è il primo bilancio che il consiglio comunale approva senza poter tenere conto del parere dei municipi", ha detto il capogruppo del Pd Alessandro Terrile durante la dichiarazione di voto, negativo. "Dovreste essere coerenti fino in fondo e abolirli, i municipi", ha aggiunto ricordado la recente modifica dello statuto comunale sul decentramento. Secondo Terrile l'attuale giunta non ha mantenuto le promesse fatte: "Abbiamo una città più sporca, più buia, con una manutenzione carente, con meno popolazione e meno occupati ma di contro con una tassa sui rifiuti aumentata". Gli stessi temi sono stati toccati anche dal M5s che, con Luca Pirondini, ha fornito un giudizio critico sull'operato del centrodestra sottolineando questioni come il rischio cementificazione della collina di Vesima, il progetto per il nuovo ospedale Galliera e i problemi per il dislocamento dei depositi costieri: "Che inasprirà ancora di più il rapporto tra porto e città", ha sottolineato. Hanno votato contro anche la Lista Crivello che ha denunciato la mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione: "Abbiamo chiesto senza ottenerli da mesi documenti come i verbali del Coc o i costi della manifestazione Genova Jeans", ha detto Gianni Crivello. E poi Umberto Santi: "Questo modello di città è antitetico a quello mio e del partito socialista che rappresento". Il sindaco Bucci ha ribattuto alle dichiarazioni delle opposizioni parlando di "lettura strumentale dei numeri" e replicando soprattutto al Partito Democratico: "Pd, con quale coraggio dici ai genovesi che l'aumento della Tari è dovuto a questa giunta quando invece è dovuto all'incapacità gestionale della giunta precedente?". Voto negativo anche da Italia Viva che pur, in queste settimane, aveva spesso votato insieme alla maggioranza.