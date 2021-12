A Genova rinascono Giardini Baltimora, oasi con servizi

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Ristrutturazione dei Giardini Baltimora a Genova in dirittura di arrivo annuncia il Comune.

"Con la chiusura dei lavori relativi al rifacimento del verde si aprono ufficialmente le ultime tre fasi che porteranno l'area verde adiacente a piazza Faralli a cambiare volto e a diventare a tutti gli effetti un luogo di aggregazione in mezzo al verde e al centro storico". "Oggi compiamo un altro passo avanti verso la trasformazione e messa in sicurezza dei Giardini - dice l'assessore al Patrimonio Stefano Garassino - una trasformazione che era iniziata con l'installazione delle telecamere. I giardini si apprestano a diventare un luogo sicuro, pieno di verde e di servizi: un'operazione di riqualificazione vincente anche grazie alle sinergie tra l'amministrazione e l'ATI". "I giardini Baltimora sono stati per anni un simbolo del degrado in pieno centro - aggiunge l'assessore al Centro Storico Paola Bordilli -. Anche solo l'appellativo di "giardini di plastica" è stato sinonimo di insicurezza: da oggi rinascono grazie a un progetto in partnership tra pubblico e privato. Con le postazioni di coworking e servizi diventeranno finalmente un luogo vissuto in modo sano, in pieno centro città, dando un'offerta di tipo aggregativo soprattutto rivolta ai giovani e famiglie in un contesto urbano che, dopo gli interventi invasivi del dopoguerra, riacquista una propria identità".

"I Giardini Baltimora sono una sorta di cerniera che collega tre zone strategiche per il turismo: da una parte c'è la città vecchia, dall'altra piazza Sarzano e la vicinanza col porto, infine abbiamo piazza Dante e la Genova contemporanea dei servizi, dei musei e dello shopping - sottolinea l'assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero - In quest'ottica possono diventare un vero e proprio punto di riferimento per cittadini e turisti in cerca di una piccola oasi di ristoro".

"La nostra città - dice l'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci - ha appena iniziato un percorso molto importante di studio strategico del piano del verde che interesserà centro e periferie. Per la loro posizione i Giardini Baltimora hanno le carte in regola per costituire un polmone verde". (ANSA).