Spezia 'nasconde' una parte di viale Italia con progetto da 60 mln

Un tunnel interrato, che permetterà di 'nascondere' 300 metri di viabilità cittadina alla vista riportando i giardini storici ad affacciarsi direttamente sul mare. Proprio come accadeva nell'Ottocento, prima dello sviluppo della città contemporanea con l'Arsenale militare e il porto. È il progetto che è stato presentato questa mattina dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini in occasione della conferenza stampa di fine anno. Si tratta di un progetto per il quale "abbiamo affidato questa mattina lo studio di fattibilità" ha spiegato il primo cittadino. L'opera, del valore di 60 milioni di euro tra le opere strategiche che concorrono ad ottenere le risorse del Pnrr, prevede l'interramento di viale Italia, la strada che corre lungo il mare, per 300 metri all'interno di un tunnel, nel tratto compreso tra la Capitaneria di porto e il circolo ufficiali. Viale Italia passerà però parallelo all'attuale sede, sotto l'attuale Molo Morin, che sarà spostato verso mare di circa 10 metri. Lo spostamento, ha risposto il sindaco, è legato alla necessità di "garantire trasporti eccezionali e per i vincoli monumentali dei giardini, oltre al fatto che la viabilità su viale Italia non sarà mai interrotta durante i lavori".

Inoltre parte dello spazio in superficie così recuperato sarà utilizzato per nuovi parcheggi a raso o interrati su più piani, "come accade a Barcellona". Con i giardini che arriveranno sino al mare con il nuovo waterfront e la nuova stazione crociere il "turista raggiungerà il centro storico a piedi praticamente senza incontrare nemmeno un'auto".

Il sindaco ha annunciato anche l'urgenza di intervenire sulla viabilità di piazza Verdi, rifatta dall'archistar Buren, "perché con il passaggio dei bus ci costa mezzo milione all'anno di manutenzione", e sulla pavimentazione della strada dello shopping via del Prione. (ANSA).