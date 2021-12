Libri: Repetto racconta il lavoro all'Ansa e alla Fiat

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Entrato 'per caso' nel mondo del giornalismo, come dice lui, 'a mia insaputa', Aldo Repetto ha trascorso la vita a fare il cronista, iniziando dal gradino più basso, il fattorino, e arrivando in alto, vice direttore. Ha mille storie da raccontare ora che è in pensione e una piccola parte di quelle avventure le ha messe nero su bianco in un libro uscito in questi giorni intitolato 'A mia insaputa. Da portatore abbonati a vice direttore' (93 pagine, De Ferrari Editore).

Incuriosisce il lettore sia perchè svela il dietro le quinte di una professione sempre affascinante, sia perchè fa scoprire i tanti cambiamenti che ci sono stati dagli anni Sessanta a oggi.

Una carriera intera all'Ansa, poi all'ufficio stampa della Fiat, il genovese Aldo Repetto racconta tra l'altro le grandi tragedie di Genova, dalle alluvioni al terrorismo, i Festival di Sanremo (con tanto di stroncatura di Vasco Rossi), una visita della Regina Elisabetta, le Olimpiadi americane e tante altre storie. Il libro è dedicato alla amata moglie Nuccia e il ricavato andrà in beneficienza a sostegno della attività della Associazione Alzheimer Liguria. (ANSA).