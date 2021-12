Fincantieri: nel vivo operazioni ribaltamento a mare Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Entrano nel vivo le operazioni di riempimento della nuova calata dei cantieri navali di Sestri Ponente a Genova, anche noto come 'ribaltamento a mare' nello stabilimento genovese di Fincantieri. Lo annuncia una nota del commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Il materiale lapideo utilizzato, per non impattare sul traffico cittadino, arriva prevalentemente via mare dalla Marina di Carrara, viene spiegato. Nell'ottica del rispetto dell'economia circolare si tratta di materiale recuperato. In particolare è un residuo della lavorazione delle cave del marmo.

Il progetto fa parte del Programma Straordinario di interventi previsto dal Decreto Genova. Soggetto attuatore dello specifico intervento è il Comune di Genova, mentre i lavori sono realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese: Rti Fincosit srl, Consorzio Stabile Grandi Lavori scrl, Consorzio Integra Soc. Coop., Icm spa. (ANSA).