Bloccata in porto Genova spedizione di 56 tonnellate di rifiuti

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Nel terminal portuale di Pra' è stata intercettata, dall'Ufficio delle Dogane di Genova 2, una spedizione transfrontaliera di rifiuti con destinazione Pakistan.

Dopo i controlli, è stato bloccato l'imbarco di 2 containers, contenenti oltre 56 tonnellate di motori elettrici dismessi, misti a cavi elettrici rivestiti di guaine plastiche e ad altri rifiuti, che non erano stati classificati in maniera corretta nei documenti di accompagnamento. I rifiuti, destinati ad una fonderia della regione del Punjab, in Pakistan, erano stati dichiarati come rottami di ferro, tentando di eludere le restrizioni pakistane che non ammettono l'importazione di rifiuti derivanti dalla componentistica elettrica. Denunciati i titolari delle ditte, una toscana e una lombarda, che avevano organizzato la spedizione.

Nel 2021 funzionari delle Dogane hanno fortemente incrementato nei terminal genovesi l'attività di contrasto all'illecita esportazione di rifiuti verso il Sud Est Asiatico e l'Africa subsahariana. (ANSA).