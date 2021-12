Impresa Genoa, Atalanta fermata sul pari

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - Si ferma a sei la striscia di vittorie in trasferta dell'Atalanta. A fermare i nerazzurri è infatti il Genoa di Shevchenko che chiude la gara tra i meritatissimi applausi dei propri tifosi. Puntava a riscattare la sconfitta con la Roma la squadra di Gasperini, ma contro un Genoa sempre attento Muriel e compagni non sono riusciti a rendersi realmente pericolosi se non ad inizio gara e nel convulso finale.

Atalanta subito pericolosa grazie a Zapata il cui diagonale, su assist di Miranchuk, trova però pronto Sirigu alla respinta. Il Genoa si difende con ordine ma fatica e gli ospiti comandano il gioco senza però concretizzare un possesso palla superiore al settanta per cento. La squadra di Gasperini raccoglie soprattutto corner, saranno 5 già al ventesimo ma quando arriva il momento di finalizzare viene fermata dal muro rossoblù.

Rispetto alle ultime sfide il Genoa non pensa però solo a difendersi ma prova anche a farsi vedere in avanti come al 26'.

Punizione dalla trequarti di Criscito , la difesa nerazzurra respinge arrivano Badelj ed Ekuban ma l'italo-ghanese di fatto ruba il pallone al compagno sbagliando oltretutto la mira dela conclusione. Quella del Genoa è solo una fiammata però con l'Atalanta che riprende subito in mano il pallino del gioco e alla mezz'ora solo un salvataggio in extremis di Sturaro su Zappacosta evita il peggio alla squadra di Schevchenko. Nel finale di tempo problemi muscolari per Zapata costretto a lasciare il campo con Gasperini che inserisce Muriel.

L'intervallo porta ancora un cambio tra le fila dei bergamaschi con De Roon che sostituisce Freuler. Come nel primo tempo gli ospiti dominano sul piano del gioco ma pungono poco. Al 3' Koopmeiners ci prova da fuori area ma Sirigu respinge e la difesa rossoblù poi spazza. Il Genoa prova timidamente a colpire in contropiede ma Ekuban e Destro non riescono a pungere.

Gasperini cambia ancora affidandosi a Pasalic e Ilicic che sostituiscono Malinovskyi e Miranchuk di fatto stravolgendo completamente il reparto offensivo iniziale. Shevchenko nel frattempo perde Criscito, dentro Ghiglione, inserendo poi Pandev per uno stanchissimo Destro.

L'Atalanta continua a mantenere il controllo del gioco ma la frenesia di cercare il gol a tutti i costi aiuta il Genoa che lentamente alza il baricentro affacciandosi più volte nella trequarti avversaria. Al 32' bella palla di Pandev per Cambiaso che al limite invece di cercare la conclusione potente prova un colpo sotto che si spegne a lato. Poco dopo perfetto cross da destra di Djimsiti con Demiral che stacca in area ma il suo colpo di testa finisce alto. Ospiti ancora pericolosi con Piccoli, da poco entrato, ma Sirigu è attento e blocca in due tempi.Nel finale c'è ancora tempo per un contropiede non sfruttato da Ekuban e per un fallo fischiato in attacco ai bergamaschi che fa infuriare Gasperini ma il gol non arriva e la gara si chiude in perfetta parità. (ANSA).